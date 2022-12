112 | 113 „golden spike“

AUS DEM EDITORIAL: gegenstand für perspektive 112|113 : die leserin wird sich unter dem rubrum „golden spike“ einen eindruck von ihm machen können. es geht um <unsere> unsicherheit im umgang mit den speziell (sprach-) künstlerischen fortschreibungen jenes diskursrhizoms, das rund um den zunächst der geologie, dann der kulturanthropologie entstammenden begriff vom anthropozän existiert.

jenen call (vgl. s. 4) haben <wir> gemeinsam verfasst, ungefähr als dialog zweier (mit etwas mühe) weiterhin identifizierbarer stimmen. und <unsere> unsicherheit ist in ihm drei- oder vierfach präsent: zum ersten in ihren zwei individuellen ausformungen, dann, insofern die nicht ganz zusammenpassen – dies inkommensurable legte apodiktische verkürzungen nah (…), von denen <wir> hofften, sie mögen unseren autorx produktiv angriffsfläche bieten. zum dritten repräsentiert jenes wackelige <wir> wieder so einen dieser versuche, über das herrschaftliche autorx-subjekt hinauszukommen, wie es ihrer in der geschichte von perspektive

schon einige gegeben hat – ca. pro redaktionsumbildung einen, und das passt dann ja auch ganz gut zur lage.