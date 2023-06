115 „auch die authentoiden umgänge“

AUS DEN EDITORIALS



• vierter datenpunkt: sind wir schuld? seit perspektive kleinformatig geworden ist, sind die chatbots plötzlich fähig, zwar keine guten ergebnisse zu generieren, aber doch solche, die gut genug sind für, sagen wir, lokalkolorit im tatort-drehbuch. “chatgpt, bitte simuliere ein kurzes gespräch von zwei angehörigen der subkultur X über das thema Y”. so sachen. — eine infinite conversation zwischen einem s zizek- und w herzog-bot gibt es online schon, und der red. musste ihr ernstlich 20 minuten zuhören, bis eine stelle kam, wo der automatenquatsch als solcher unzweideutig kenntlich war. (sts)



• die daten sind nicht zu ändern. unter den 2 bis 4 augen lachen wir unbeholfen, wie tatbeteiligte die nicht genau hinsehen wollen weil sie sich kennen. es kommen ja welche nach und machen es sicher anders, was liegt dann noch in unserer hand. es kommen da welche von aussen mit eigenen interessen die sie aufschreiben können, wir halten uns da besser raus um vorerst nichts falscher zu machen. und dann: die neuen technologien die uns die drecksarbeit abnehmen können. sinn würfeln gehen, das format abfüllen und automatenspielbegriff in die restproduktion kippen. wir sind so sprachkritisch inzwischen dass wir längst seinsskeptisch handeln, im sessel der symposien sowas wie leerfragen aufwerfen dürfen wie, gibt es uns noch oder sind wir die ersten die wissen dass wir nur zufällig übrig sind, als verschlampter ablauf aufklärerischer heroismen? (rbk)