116 „avantgarde ad finis feinstes“

AUS DEN EDITORIALS



• nun ist perspektive seit jahrzehnten ein getreuer parasit der staatsräson österreichs als kulturnation (…) wenn nun dieser konsens aufgekündigt zu werden droht und die landesverteidigung wieder ihren weg in die schulbücher findet bzw. die offiziere ihren weg ins lehrerzimmer, wie weiland in den k.u.k. kadettenschulen – ja dann: dann darf sich die redaktion von perspektive, der o. e. „bahamas“ eingedenk, schon mal damit beschäftigen, ob wir unser heft demnächst in, sagen wir, „lofoten“ umbenennen sollen. (sts)



• dass markt zudem nachgespielt wird mit literatur die nicht marktfähig ist, gehört zu den nach fünfundvierzig installierten regionalen eigentümlichkeiten des avancierten betriebs. der zuvor vom völkischen sichbevormundetfühlen der vernichtung überantworteten volksfremden kultur wurde vorüber-gehend neuer eigenwert zugemutet: das vormals zu vernichtende wurde en passant gepflegt um sich selbst zivilgesellschaftliche wertschätzung zuzupflichten – der deal versprach notdürftige erhaltung des einen zum beleg des gebessertseins der anderen. das aufgestandene volk setzte sich hin und hörte für eine weile fast zu, bis ihm inzwischen erneut der kragen platzt: was soll nur aus unserer guten heimat werden, mit derart hochmütigen unverständlich-keiten! der dreck muss weg! (rbk)