120 „echohöhle“

AUS DEN EDITORIALS



• … und auf die andere Frage hin, was es denn sei, das in den Gebilden spukt: die übergangenen, von der Geschichte überholten Träume und Utopien, gespeichert in Stilen, Bildern, Genres, Topoi, und dort zugleich entschärft und der Weiterentwicklung (der kompromittierenden Verwirklichung) entzogen — unsterblich. (sts)



• auf der einen seite also einsame leute, auf der anderen gutgelaunte bubbles die sich darin bestärken dass nur die doofen nicht bei ihnen sind. wenn aber bubbles sich konstituieren in permanenter bestätigung teil der bubble zu sein, verweist das vor allem auf hintergründige angst ansonsten einsam zu bleiben: dagegen alles zu tun um dazu zu gehören, sich formierend im bekichern des rests. (rbk)