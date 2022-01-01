Chris Lauer, geb. 1995 in Luxemburg-Stadt, ist eine luxemburgische Schriftstellerin, deren künstlerischer Schwerpunkt auf der Lyrik liegt. Sie studierte Germanistik und Soziologie in Freiburg im Breisgau. Als Kulturkoordinatorin arbeitet sie bei der Wochenzeitschrift Woxx. 2024 erhielt sie den Mameranus-Preis, 2025 den Ulrich-Grasnick-Lyrikpreis. Zudem war sie für den Servais-Preis sowie zweimal für den Hanns-Meinke-Preis für junge Lyrik nominiert. Ihre Texte wurden in Anthologien und zahlreichen Literaturzeitschriften publiziert. Ihre Wege führten sie für Lesungen bereits nach Deutschland, Österreich und Litauen. Im Herbst 2023 erschien ihr Lyrik-Debüt Gut verräumte Sternschnuppen beim Limbus Verlag.

