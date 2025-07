* 1987 in Graz, österreichischer Lyriker und Wintersportler Studium der Germanistik in Graz sowie 2013/14 das Masterstudium Kunst im Kontext an der UdK Berlin.

Szalay war Literaturreferent im Forum Stadtpark Graz.

Seine künstlerische Praxis umfasst transdisziplinäres Arbeiten in unterschiedlichen Konstellation und Kontexten.

Preise und Auszeichnungen u.a. 2015 Wiener Werkstattpreis, 2017 Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis, 2017 LICHTUNGEN Lyrikstipendium,

2019 Alice Salomon Poetik Preis. Christoph Szalay lebt in Graz und Wien.