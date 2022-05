fr., 03. 06. 2022, berlin

um 19:00 uhr in einem KELLERRAUM IN DER DRONTHEIMER str. 37 (13359 berlin)

mit ariane hassan-pour razavi (wedding) und d. holland-moritz (moabit); moderation: ralf b. korte

eine veranstaltung von „Kultur am Nauener Platz e.V.“ und „perspektive – hefte für zeitgenössische literatur“

Okay, die Love Parade ist jetzt spätestens seit der Massenpanik von Duisburg Dancing In The Street-Geschichte, aber im August 2021, am moabiter Spreeufer, hören wir, die wir dort spazierengehen, schon von weitem den überlauten Deutsch-Rap-Refrain eines jungen Base Cap-Trägersmit überdimensionierten Micky Maus-Kopfhörern auf den Ohren: „Ich schieß‘ dir in die Füße – tanz, tanz, tanz! Ich schieß‘ dir in die Füße – tanz, tanz, tanz!“