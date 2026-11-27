Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich nicht auf einer einsamen Insel, sondern auf einer Insel der Einsamen / Island of Loners. Diese Insel ist das Forum Stadtpark in Graz – und zugleich die perspektive. Zumindest für die aktuelle Ausgabe p #129 „ein-sam“. Das Gute daran: Sie müssen sich nicht selbst überlegen, welche drei Texte Sie auf diese Insel der Einsamen mitnehmen würden. (…) Die aktuelle Ausgabe versammelt eine literarische Annäherung an das Thema Einsamkeit und verhandelt unterschiedliche Formen der Einsamkeit zusammen. Die Texte erzählen von Liebeskummer, dem Wunsch nach einem Zimmer für sich allein, von Todesfällen und von Musik, die das Alleinsein ein wenig erträglicher machen kann …