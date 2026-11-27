HEFTPRÄSENTATION von
PERSPEKTIVE # 129
Lesung Michelle-Francine Ulz, Moderation und Gespräch von und mit Julia Knaß
Wann? – am Dienstag, den 15. Dezember um 19:00 Uhr
Wo? – Im Forum Stadtpark (8010 Graz)
“ Der groteske Leib kann nicht anders als eine groteske Sprache erzeugen„
– Michelle-Francine Ulz
Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich nicht auf einer einsamen Insel, sondern auf einer Insel der Einsamen / Island of Loners. Diese Insel ist das Forum Stadtpark in Graz – und zugleich die perspektive. Zumindest für die aktuelle Ausgabe p #129 „ein-sam“. Das Gute daran: Sie müssen sich nicht selbst überlegen, welche drei Texte Sie auf diese Insel der Einsamen mitnehmen würden. (…) Die aktuelle Ausgabe versammelt eine literarische Annäherung an das Thema Einsamkeit und verhandelt unterschiedliche Formen der Einsamkeit zusammen. Die Texte erzählen von Liebeskummer, dem Wunsch nach einem Zimmer für sich allein, von Todesfällen und von Musik, die das Alleinsein ein wenig erträglicher machen kann …