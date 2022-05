di., 19. 04. 2022, berlin

um 19:00 uhr im atelierhaus (fabrik, 2. hof), schulstraße 35, 13347 berlin

mit silvia stecher (graz) und dago langhans (berlin); moderation: ralf b. korte

eine veranstaltung von ‚Kultur am Nauener Platz e.V.‘ und ‚perspektive – hefte für zeitgenössische literatur‘

… die strasse verbindet vielfaches innen, verliert im zuge der zeit ihren status als aussen für die die noch sprechen können: dergestalt operatoren im system der kommunikationen zu repräsentieren vermeinen. der widerstand mit dem ruf nach draussen steht als memento mori an den mauern der häuser der städte. strasse : sprache reklamiert damit bestenfalls was nicht mehr ist, ein doppelt gebrochenes, stehen gelassenes versprechen …

… als das rauschen der welt in die eigen heime ein geschlossen wird weil der tod hinter masken kauert, tragen die einen tage in bücher. verhinderte vor lese in der außen welt zur nach lese in der innen welt ein getragen ins anlass reflektorium des jetzt. wegen corona …

silvia stecher, kleines fehl, vergehen jetzt