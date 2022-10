die poesiegalerie läuft vom 03. – 05. 11., je 18:00 bis 24:00 uhr, in den räumen der IG architektur (gumpendorferstr 63b, 1060 wien)



wann genau am 3.11. die lesungen von mira magdalena sickinger (wien) und mario huber (graz) stattfinden, ist leider noch „TBA“.



die jährliche poesiegalerie in wien ist eine veranstaltung des gleichnamigen vereins.