evelyn schalk

Journalistin und Autorin; Studium der Romanistik, Germanistik und Medienfächerkombination, Mitherausgeberin und Chefredakteurin des ausreißer – Die Wandzeitung, tatsachen.at und Transletter; Kolumnistin bei perspektive – hefte für zeitgenössische literatur; Reportagen, Artikel, Essays für Der Standard, mare, Megaphon, Beton International, kreuzer, Datum, Jungle World, u.a., 2013-16 Mitglied des Kulturbeirats der Stadt Graz; 2016 Leitung der Europäischen Theaternacht; bis 2018 Vorstandsmitglied der IG Kultur Österreich; Publikation des Bandes Graz – Abseits der Pfade (Braumüller 2018); START-Stipendium für Literatur des BKA 2015, Literaturstipendium der Stadt Graz 2016, Arbeitsstipendien für Literatur des BKA.