* 1963 in Feldbach in der Steiermark, † 2015 in Graz, österreichischer Schriftsteller

Studium u.a. der Germanistik in Graz, Mitherausgeber von perspektive. Hefte für zeitgenössische literatur,

seit 1991 Leiter deren Grazer Redaktion. Helmut Schranz war Verfasser von experimentellen Prosatexten und Hörspielen und ein großer Sprachkünstler, der um ein zeitgenössisches Modell der Avantgarde rang.

Helmut Schranz lebte in Graz und Wien.