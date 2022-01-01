sa., 11. 07. 2026, köln

PRÄSENTATION VON PERSPEKTIVE #126
mit Lesungen von Sebastian Schmidt u. Mariusz Lata, Moderation Ralf B. Korte.
Die Lesung ist Teil der Ausstellung GRANDEZZA von Didier Scheuren. Mehr dazu unter: https://aenderungsschreiberei.com/pages/kommt
Wann? – am Sa., den 11. 07. 2026, um 19:00 Uhr
Wo? – Änderungsschreiberei, Weidengasse 22, 50668 Köln
Foto: © Daniel Meeh
was also fangen wir aus der skyline heraus?
welche geschichten schmieren wir
uns in die nischen?
die benutzung der kriminalwörter stehen bleiben
und her damit wird uns gerecht
du sagst der bodensee zum beispiel hat ein ganz eigenes klima
marotten. ein riesiges schiff extra
– Sebastian Schmidt