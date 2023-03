sa., 29. 04. 2023, leipzig

Die österreichischen Zeitschriften perspektive (Graz/Berlin) und IDIOME (Linz) verbindet das Bemühen um zeitgenössische Literaturen, die an die Traditionen von klassischer Avantgarde und Sprachskepsis/Sprachkritik anknüpfen, sie ggf weitertreiben oder überschreiten, aber zumindest nicht hinter sie zurückfallen.



Unsere Autor:innen bieten in Lesungen und Gesprächen mit den Herausgebern Ralf B. Korte (perspektive), Florian Neuner (IDIOME) und Stefan Schmitzer (perspektive) Einblicke in ihre Produktion und die aktuellen Ausgaben der Zeitschriften.



Eine gemeinsame Veranstaltung von perspektive und IDIOME