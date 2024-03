118 „hooligans unter dem trompetenbaum“

AUS DEN EDITORIALS



• (…) aber in einer bananenschachtel, die uns ein langjähriger abonnent und alter freund von helmut schranz dankenswerterweise zukommen ließ, fand sich (neben einem ansehnlichen archiv mit perspektive-backissues), ein (uns) bislang unbekanntes schranz-typoskript aus ca. 1988/89 unter dem titel „‘alles leben ist seltsam‘. gesammelte denkunwürdigkeiten. werden fortlaufend ergänzt …“, welches schon auf seiner ersten seite in prophetischer vorwegnahme die zusammenballung all der genannten schrecknisse zu einem poetischen wahrspruch bereithält: „dos ö is wichtik, do kon ma sich sooo scheen einelegn!“(…) (sts)



• (…) ohm wieder stand [R=U/I] : das stille heroen klauben hört nicht auf. vom nachteil teilfunktionaler archive : dass sich was zu finden ist finden lässt. damals schon vorreiterin und dort schon die zeichen der zeit der g|r|ossen g|en|ossen. verzagt aus vergangenheit belegtes folgern ins heute, dass es ein ablauf sei zeige dass zeiten sich zu verändern sind. sic! verbess*erer schwenken sblaue fähnlein vom fiesen schweif am werkstor von culture inc., nicht den kanon zu löschen sondern zu reformieren was nicht zu de[kon]struieren ≈ ändern ist : gefällige tagesform reicht, uns an uns abzubildern. bizniz bro, atme ein atme aus. identibased, your pet‘s digital ID gets them home faster. woof. und alle haben welche die tage ihres todes mit gelesenen gelübden belegen zu können. das singen am sarg für etwas licht eine spende; hosen & hasen frei haus. (rbk)