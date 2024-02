Di., 05. 03., graz

„vermessene

sind wir zu nennen und schwänzer

lichtkeimer an und für sich kultur

follower von spuren strukturen

in einem acte de volonté

verlaufene sind

wir auftrag und grund noch nicht

mal am ende negativ zu beschreiben

als das was

sämtliche anderen nicht

sind wir unsere eigene

wegzehrung suchen uns zurück

zu rufen ein abkommen in

die ungeschilderten bäume“



JUDITH ZANDER (* 1980 in Anklam), Studium der Germanistik, Anglistik, Mittleren und Neueren Geschichte in Greifswald, anschließend am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, lebt, nach längeren Stationen in Berlin und Brandenburg, als freie Schriftstellerin in Greifswald.

Gelegentlich ist sie auch als Übersetzerin aus dem Englischen tätig. Zahlreiche Preise & Stipendien, ua Peter-Huchel-Preis (2023).

Letzte Veröffentlichungen: Johnny Ohneland (Roman, dtv 2020), im ländchen sommer im winter zur see. (Gedichte, dtv 2021).