119 „raccoon dogs“

AUS DEN EDITORIALS



• … alles dieses — nebst den vertrauten kolumnen — ist bei uns zu lesen, während rundherum auf den heißesten, trockensten herbst seit aufzeichnungsbeginn der heißeste frühling folgt und wieder vergeht. und potentiell inkommensurabel sind da nicht nur unsere poetischen verfahren angesichts der sozialen welt, sondern auch unsere politischen verständigungsverfahren ange-sichts der harannahenden klimakatastrophe (und anderer ähnlich gelagerter sachverhalte). (sts)



• … und stimulationen simulieren: man erfüllt die erwartung die aus der erfüllten erwartung in das sehnen nach erneutem erwarten fliesst. mochst büilda mid leit drauf meiglichsd vülle. die sachen nähern sich eternaler selbstähnlichkeit: wo wiederholt wird entfallen die news verfällt überraschung in ins aus zuckenden moment. es muss weg gehört werden um gehört werden zu können. produziert wird was ablenkt — davon nun nicht ablenken lassen: sonst zerfällt alles. (rbk)