126 „katalyse“

aus dem KOLLEKTORIAL



… demnach wäre das schweben nicht einfach ein zustand sondern ein in-die-höhe-sinken, eine gleichzeitige doppelbewegung von steigen und fallen und das erreichen eines abarischen d.h. schwerelosen punkts wie er wohl erstmals in johannes keplers ‚somnium sive astronomia lunaris‘ oder ‚traum über die mondastronomie‘ beschrieben wurde … … alles erinnert mich an unheimlichkeiten (man muss aber auch nicht alles benennen) zb auch der mond oder die waage the only way our narratives will be told is if we write them ourselves. (kate zambreno) oder die arbeiten im literaturbetrieb zb in redaktionen aha … … der mond mit seiner leichtern schwere als ein tennisballerl. „the further it goes up, the more undesirable the circumstances it leaves behind.“ …