127 „raunwerk“

TEXTE von ann-kathrin ast, marai el fassi, wolfgang fortmüller, ariane hassan pour-razavi, mariusz lata, nadine nebel, angel andré osorio, kai pohl, vincent sauer, mario schemmerl, sebastian schmidt
KOLUMNEN von dadasophin, alba maria cruz, anke finger und julianna
SERIEN von raven e. marble, d. holland-moritz
aus dem EDITORIAL
(…) Computer says no! erweist sich also als das Ganze der Magie in der auf vielfachen Wunsch wiederverzauberten Welt, und im polaren System dieses Mantras lassen sich (beinah) alle Texte des vorliegenden perspektive -Sommerhefts 2026 bündig anordnen, und dies wie gesagt nicht auf unser redaktionelles Betreiben hin!: hier der computer (die Ideologie, die Sachzwänge, der ganze technische Quargel), da sein no! (die wahnhaft antihumane Politik, die sich auf ihn beruft, und die Lebensumstände, die das dann bewirkt). – sts
REDAKTION: julia knass, ralf b. korte, stefan schmitzer | COVERKUNST: didier scheuren
issn 1021-9242 | ladenpreis: € 10,- | broschur, 89 seiten, a5 | abopreis inkl. versand für einen jahrgang (vier nummern): € 30,- (Ö/D), € 35,- (EU), € 40,- (welt) | bestellung, kündigung, adressänderung bitte über office@perspektive.at |
MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER: verein literaturgruppe perspektive c/o forum stadtpark, stadtpark 1, 8010 graz