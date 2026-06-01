127 „raunwerk“

aus dem EDITORIAL



(…) Computer says no! erweist sich also als das Ganze der Magie in der auf vielfachen Wunsch wiederverzauberten Welt, und im polaren System dieses Mantras lassen sich (beinah) alle Texte des vorliegenden perspektive -Sommerhefts 2026 bündig anordnen, und dies wie gesagt nicht auf unser redaktionelles Betreiben hin!: hier der computer (die Ideologie, die Sachzwänge, der ganze technische Quargel), da sein no! (die wahnhaft antihumane Politik, die sich auf ihn beruft, und die Lebensumstände, die das dann bewirkt). – sts