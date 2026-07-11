perspektive #128 „dazwischen“ erscheint ca. ende september.
das heft kann hier bestellt oder im guten buchhandel erworben werden.
die präsentationslesung findet am 05. 10. bei der montagsbar in der fehre 6 in berlin statt.
TEXTE von Natalia Breininger, David Ender, Lütfiye Güzel, Jack Hauser, Mario Huber, Teresa Pink, Klaus Stoertebeker, Moira Walsh, Paul J. Zacharias
KOLUMNEN von dadasophin, alba maria cruz, anke finger und julianna
SERIEN von vera caldwell, raven e. marble, d. holland-moritz
aus dem EDITORIAL
Für diese Ausgabe von perspektive scheinen uns lauter Texte erreicht zu haben, die so oder so von dem reden, was zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegt – mit T. S. Eliot: „Between the idea / And the reality / Between the motion /
And the act / Falls the Shadow …“ – sts
REDAKTION: julia knass, ralf b. korte, stefan schmitzer | COVERKUNST: didier scheuren
issn 1021-9242 | ladenpreis: € 10,- | broschur, 89 seiten, a5 | abopreis inkl. versand für einen jahrgang (vier nummern): € 30,- (Ö/D), € 35,- (EU), € 40,- (welt) | bestellung, kündigung, adressänderung bitte über office@perspektive.at |
MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER: verein literaturgruppe perspektive c/o forum stadtpark, stadtpark 1, 8010 graz