aus dem EDITORIAL



Nach wie vor ist das literarische Feld auf Einzelfiguren zugeschnitten, der Mythos des einsamen künstlerischen Genies hält sich hartnäckig. Die Kanonisierung muss ja vorangetrieben werden. Stipendien, Preise, Residencies, Verlagsverträge sind so gut wie immer für einzelne Autor*innen vorgesehen.

Die fortschreitenden Kürzungen und die Sorge um die Finanzierung verschärfen die prekären Verhältnisse und erschweren auch zusätzlich, Solidarität herzustellen. – juk