perspektive #129 „ein-sam“ erscheint ca. ende september.
das heft kann hier bestellt oder im guten buchhandel erworben werden.
die präsentationslesung findet am 15. 12. im forum stadtpark in graz statt.
TEXTE von Vera Caldwell, Nancy Ehrlich, Lütfiye Güzel, Ariane Hassan Pour-Razavi, Jasmin Hoffer, LJ Jeschke, Sojourna Jon Paul, ralf b korte, Anne Laubner, Monika Mokre, Kai Pohl, Clemens Schittko, Sonja Seidl, Michelle-Francine Ulz, Sabine Vogten
KOLUMNEN und SERIEN von Vera Caldwell, Alba Maria Cruz, Dadasophin, D. Holland-Moritz, Julianna, Raven E. Marble
aus dem EDITORIAL
Nach wie vor ist das literarische Feld auf Einzelfiguren zugeschnitten, der Mythos des einsamen künstlerischen Genies hält sich hartnäckig. Die Kanonisierung muss ja vorangetrieben werden. Stipendien, Preise, Residencies, Verlagsverträge sind so gut wie immer für einzelne Autor*innen vorgesehen.
Die fortschreitenden Kürzungen und die Sorge um die Finanzierung verschärfen die prekären Verhältnisse und erschweren auch zusätzlich, Solidarität herzustellen. – juk
REDAKTION: julia knass, ralf b. korte, stefan schmitzer | COVERKUNST: didier scheuren
issn 1021-9242 | ladenpreis: € 10,- | broschur, 89 seiten, a5 | abopreis inkl. versand für einen jahrgang (vier nummern): € 30,- (Ö/D), € 35,- (EU), € 40,- (welt) | bestellung, kündigung, adressänderung bitte über office@perspektive.at |
MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER: verein literaturgruppe perspektive c/o forum stadtpark, stadtpark 1, 8010 graz