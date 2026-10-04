sa., 07. 11. 2026, wien

PERSPEKTIVE auf der POESIEGALERIE 2026
JULIANNA, das Autorinnenkolletiv aus Julia Knass und Anna Neuwirth, liest aus den Kolumnen von perspektive #126 – #128
Wann? – Sa., 07. November um ca. 18:00 Uhr
Wo? – Bei der Poesiegalerie in der IG Architektur (Gumpendorfer Str. 63b, 1060 Wien)
im wandel der zeit:
nach berlin
kann
man nicht
zieh’n
Die Stadt ist zu heiß und es sind viele Menschen hier, wir sehnen uns nach der Provinz. Eigentlich sehnen wir uns nicht nach der Provinz. Genauso wenig wie nach dieser Stadt. Unsere Seele ist zu winzig für jeden Ort dieser Welt. Wir sind überall nur auf Urlaub. …
Alles, was wir wollen, ist, dass es kalt ist, dass es schneit, dass von allen Dächern meterlange Eiszapfen hängen und wir eine Schneehöhle graben können. Bis es soweit ist, lassen wir überall Schneeflocken aus Plastik liegen, die wir im Internet bestellt haben. 1.000 Stück um 8,99 Euro.
longevity pronounciation:
jemand meditiert
immer
wir lecken
heißen Asphalt