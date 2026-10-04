sa., 07. 11. 2026, wien

im wandel der zeit:

nach berlin

kann

man nicht

zieh’n

Die Stadt ist zu heiß und es sind viele Menschen hier, wir sehnen uns nach der Provinz. Eigentlich sehnen wir uns nicht nach der Provinz. Genauso wenig wie nach dieser Stadt. Unsere Seele ist zu winzig für jeden Ort dieser Welt. Wir sind überall nur auf Urlaub. …