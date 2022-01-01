Bettina von Minnigerode wurde in Hannover geboren. Sie machte 1978 in Hannover Abitur, um alsbald die Stadt zu verlassen: ihre Stationen waren Konstanz, London, Graz, München, Erlangen.

Studien: Psychologie, Anglistik, Germanistik und Geschichte. Abschluss als Übersetzerin in Graz. 2008 – 2012 erneut Psychologiestudium in Erlangen. Freie Autorin seit 2015, diverse Lesungen in und um Nürnberg. Mitautorin im Poetischen Theater Nürnberg Mitglied im VS (Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller), im Pegnesischen Blumenorden (Sprachgesellschaft in Nürnberg seit dem Barock) und in der Autorengruppe Wortwerk (Nürnberg und Erlangen).

Zahlreiche Veröffentlichungen u.a.

– Perspektiven – Ein multiples Narrativ, Bettina v. Minnigerode & Karsten P. Sturm, Iatros Verlag, Sonnefeld 201

– Lyrical Lapses – Verse und Verfehlungen, Bettina v. Minnigerode, Iatros Verlag, Sonnefeld 2019

– Raben spät verlegen, Kulturmaschinen Verlag, 2022

– #countmmeout, Kulturmaschinen, 2024

