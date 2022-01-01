Lilian Robl, geboren 1990 in München,

lebt und arbeitet in München. Sie studierte Bildende Kunst an der Akademie der Bildenden Künste München und an der Ecole de recherche graphique Brüssel und schloss 2019 ihr Studium als Meisterschülerin von Prof. Alexandra Bircken ab. Außerdem hat sie einen Bachelor in Kunstgeschichte und Literaturwissenschaften. Ihre Arbeiten werden in Ausstellungen u.a. Kunstraum Kreuzberg (Berlin), Cabaret Voltaire (Zürich), GiG (München), fructa (München), Top Space (Berlin), Wienwoche (Wien), sowie auf Film- und Videofestivals u.a. auf dem Barcelona International Short Film Festival, Les Instants Vidéo Marseille, Athens Digital Arts Festival, FILE São Paulo, Weimar Poetry Film, Women‘s Voices Now Los Angeles, Interface Video Art Festival Rijeka, Nonsyntax Tokyo, International Moving Film Festival Iran, GRRL Haus Cinema Berlin gezeigt.