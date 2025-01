di., 18. 03. 2025, graz

OSWALD EGGER (*1963 in Lana, Südtirol), studierte Literatur und Philosophie in Wien. Von 1988 bis 1998 war er Herausgeber der Zeitschrift „Der Prokurist“ sowie der „edition per procura“ und von 1986 bis 1995 Veranstalter der „Kulturtage Lana“. Von Oswald Egger wurden Gedichte ins Französische, ins Amerikanische, Ungarische, Niederländische, Slowenische, Schwedische und Arabische übersetzt. Er lebt in Wien und auf der ehemaligen Raketenstation Hombroich bei Neuss. Die jüngste der zahlreichen Ehrungen und Preise, die ihm zuteil wurden, war der BÜCHNER-PREIS 2024. In dessen Jurybegründung heißt es:

„In seinem beständigen Streben, unsere Welt in ihren Zusammenhängen genauer zu erfassen, erweitert er die Grenzen der Literatur und überschreitet sie.“