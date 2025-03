AUS DEN EDITORIALS



• BRAUNE ZWERGE: Himmelskörper, deren Massen für Deuterium-, aber nicht Wasserstofffusion reichen, also: mit ~13 bis ~75 Jupitermassen keine Gasriesen mehr, aber auch keine richtigen Sterne. Bekannte Beispiele, wie Gliese 229b und Luhmann 16, sind Mehrsternsysteme, wo die Präsenz von EINEM solchen BRAUNEN ZWERG an der richtigen Stelle ausreicht, um ANDERE IHRESGLEICHEN im Zentrum eines Systems zu stabilisieren, das die ansonsten nur entfernt umkreist hätten. Wie wir in just der aktuellen Lage auf sie kommen, wissen wir jetzt auch nicht so genau (…)

Lesen Sie selbst! BRAUNE ZWERGE haben nicht genug Masse, um Wasserstoff in Helium zu verstoffwechseln, und leuchten deswegen nur soso-lala. perspektive dagegen durchstrahlt die Noosphäre. Ätsch! (sts)



• AMERIKA ist ein ortsteil von penig in sachsen. auf der anderen seite der mulde wurde vor langer zeit eine fabrik erbaut, die frauen der umgebung sprangen über steine hinüber zur arbeit oder nahmen später einen kahn zwischen den ufern, inzwischen gibt es auch eine brücke. das ortsverzeichnis nennt amerika einen werkweiler, die baumwollspinnerei und ein kleines kraftwerk stehen sorgsam restauriert in der landschaft auch wenn die fabrik wegen unrentabilität längst geschlossen ist. es sollen vor fünfzehn jahren dort noch knapp achtzig menschen gelebt haben, wer weiss ob es inzwischen mehr oder weniger geworden sind. da sind rad- und wanderwege durch die wälder ringsum angelegt, man kann unter den wipfeln der bäume kommen und gehen. es ist daher längst an der zeit, amerika wieder gross zu machen. denn es sind die besten menschen der welt die dort leben. so wunderbare menschen, die grossartigsten menschen überhaupt, unglaublich wie schön und hochbegabt sie sind. wie wenig wir wissen über die herrlichen menschen von dort, dabei verdienen sie all unseren respekt, nicht nur unseren, den weltweit. (rbk)