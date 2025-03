fr. 28. 03. 2025, leipzig

Eine Frau wurde am Hafen von Triest erschossen. Polizeiliche Untersuchungen blieben ergebnislos, aber die Vorgesetzte der Toten engagiert einen privaten Ermittler mit dem Auftrag, anhand ihrer Briefe und Tagebucheinträge Hintergründe ihrer Ermordung zu recherchieren. Wir folgen den inneren Monologen des Ermittlers und seinen Berichten an die Auftraggeberin, erfahren dabei von Unternehmen die Menschen Empfindungen entnehmen und digital verkaufen wollen, lesen von den Angestellten dieser Unternehmen, die ihre Intimität in Poesiezirkeln zu bewahren suchen. Dass die Tote am Wirkungsort Italo Svevos gefunden wird, der mit sezierendem Blick aufs Subjektive ein Tor der literarischen Moderne aufgestossen hat, liegt dabei auf der Hand. Dem Ermittler gelingt nie, der Auftraggeberin selbst zu begegnen – er verwirrt sich zwischen den Fäden des Falls, zieht uns mit ihm lesend ins halb fremde halb eigene Erinnern.