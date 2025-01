elisabeth wandeler-deck

Geboren 1939 in Zürich. Nach einem Architekturstudium an der ETHZ Arbeit als Architektin und nach einem anschließenden Studium der Soziologie und Klinischen Psychologie an der Universität Zürich und einer Ausbildung in Gestaltanalyse Aufbau einer Psychologischen Beratungsstelle für Frauen in Zürich und einer eigenen Praxis (bis 2006). 1999 Gründung des Büro für Geschlechterfragen Zürich. Theoretische und journalistische Arbeiten u.a. zu Architektur, Hörspiel, Literatur, Ausstellungen, Medien. Lehraufträge und Vortragstätigkeit, publizistische Arbeiten und Vorträge zu den verschiedenen Themen.