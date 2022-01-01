Florian Neuner

* 1972 in Wels, Oberösterreich,

lebt als Schriftsteller und Journalist in Berlin,

Studium der Germanistik und Philosophie in Wien und Berlin,

Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Idiome-Hefte für Neue Prosa und seit 2002 Mitherausgeber der Zeitschrift perspektive. hefte für zeitgenössische literatur,

Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Anthologien,

als Rundfunkautor für Deutschlandfunk Kultur tätig und seit 1996 ständiger freier Mitarbeiter beim Rundfunk Berlin-Brandenburg.