fr., 24. 06. 2022, graz

HEFTPRÄSENTATION VON PERSPEKTIVE # 110/111 IM FORUM STADTPARK SALOON

17:00 Uhr MALDOROR HAS LEFT THE BUILDING

Eine listening session mit Rex Joswigs Grenzpunkt Null perspektive mixtape, das 2021 anlässlich der Präsentation von perspektive #106/107 produziert, aber coronabedingt bislang nur im Netz rezipiert werden konnte. „Die lebende Repetiermaschine“ im Übersetzungszusammenhang …

18:30 Uhr PERSPEKTIVE #110 | 111 – THEMA WARUM?

Lesungen und Gespräche mit Lilly Jäckl (Ligist / Berlin) und Mario Huber (Graz), mit Moderation von Ralf B. Korte (Berlin).

perspektive.at

pekingrecords.de

„schreibende, die ihre eigenen leser:innen sind, beliefern sich mit motti, unter denen weiter zu schreiben sein wird. der selbstlauf des schreibens braucht bei regelmässig den markt beliefernden schreibenden einen anstoss durch themen, eine kanalisierung knapp am drohenden leerlauf des weiterschreibens vorbei. themen ermöglichen, eingeübte verfahren der produzent:innen auf ein weiteres thema hin zu orientieren. das thema ermöglicht so, produkte wie ‘anthologie’ oder ‘sonderperiodikum’ oder ‘symposium’ am markt zu situieren, als auch differierende ästhetiken und produktionsweisen mit den gestellten themen zu präsentieren – oder an andere kulturinstitutionen für repräsentative zwecke anzudocken : die um themen gruppierten produzent:innen begegnen sich von thema zu thema in eigenen erwartungsräumen; dort erkennen sie sich wieder und erproben ihre marktgängigkeit erneut, definieren auf diese weise eigene position im binnenbetrieb.“

(aus dem call für perspektive 110 | 111 – „thema warum”?)