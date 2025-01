studiert seit 2015 Philosophie an das Universität Wien und seit 2017 Sprachkunst an der Angewandten Kunstuniversität Wien. Sie produzierte ein Kuzhörspiel in Zusammenarbeit mit der Literatur Vorarlberg und dem ORF. 2015 und 2017 verfasste sie zwei Kurzdramen im Rahmen des Kosmodrom. 2018 schrieb sie Texte zur Wartezimmermusik von Gerda Popper im Rahmen von Texte und Töne und ist auch Mitherausgeberin der Jenny. Klein arbeitet als Regieassistentin von Bregenz bis Berlin.