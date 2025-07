* 1982 in Szczytno, Polen, lebt im Ruhrgebiet. Studium der Philosophie & der Geschichte an der Universität Duisburg-Essen. Hat als Küchenhilfe, Bauhelfer, Türsteher etc. gearbeitet, die längste Zeit als Möbelpacker. Veröffentlicht Texte in Literaturzeitschriften, u.a. in manuskripte, Ostragehege, Am Erker, Idiome. nachspielzeit ist sein Buchdebüt.



Mariusz Lata arbeitet an Performances, Installationen, die gar nicht eigens aufgeführt, ausgeführt zu werden brauchen: Ein Schuhkarton in dessen Deckel Lichteinfanglöchlein mittels eines Schraubenziehers gebohrt wurden sei auf ein Fensterbrett zu stellen von April bis Oktober damit in dunkleren Zeiten etwas Licht vorrätig sei.