mi., 04. 10., wien

mutter schafft es : immer : nur nicht müde werden : sagen sie : sagt sie : körperlich wie mental : alles picobello : das schreiben verkommt endgültig : zum privileg : für normale oder auch abnormale : zustände : trägt alleine sie die verantwortung : was sie leistet : vergessen : fast alle : auch sie selbst : wird unsichtbar : man soll ihr nur ja nicht anmerken was sie ist : einsam : in der nacht :: still ende



– Nora Tunkel