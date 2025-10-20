mo. 20. 10. 2025, köln

Eine Frau wurde am Hafen von Triest erschossen. Polizeiliche Untersuchungen blieben ergebnislos, aber die Vorgesetzte der Toten engagiert einen privaten Ermittler mit dem Auftrag, anhand ihrer Briefe und Tagebucheinträge Hintergründe ihrer Ermordung zu recherchieren. Wir folgen den inneren Monologen des Ermittlers und seinen Berichten an die Auftraggeberin, erfahren dabei von Unternehmen die Menschen Empfindungen entnehmen und digital verkaufen wollen, lesen von den Angestellten dieser Unternehmen, die ihre Intimität in Poesiezirkeln zu bewahren suchen. Dass die Tote am Wirkungsort Italo Svevos gefunden wird, der mit sezierendem Blick aufs Subjektive ein Tor der literarischen Moderne aufgestossen hat, liegt dabei auf der Hand. Dem Ermittler gelingt nie, der Auftraggeberin selbst zu begegnen – er verwirrt sich zwischen den Fäden des Falls, zieht uns mit ihm lesend ins halb fremde halb eigene Erinnern.



ralf b. kortes privater Ermittler Michael Henze stellt Beobachtungen von Beobachtungen an und rezitiert zwischendrin beiläufig Luhmanns systemtheorie. Zwischen Köln, Graz und Berlin unterwegs verliert sich Henze in einem Fall, der ihn mehr auf sich selbst als auf die Rekonstruktion eines Tathergangs verweist. Wir folgen ihm von gesellschaftstheoretischen Erwägungen bis zu den Anfängen des Genres Krimi – was fehlt, ist eine Täterin und sind Automobile, mit denen sonst gern durchs Ermittlungsgebiet gesaust wird.