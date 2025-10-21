di., 21. 10. 2025, köln

perspektive legt mit p #124

‚heli halo‘ im sept. 2025 ein heft vor, das sich dem vor 10 jahren verstorbenen grazer mitherausgeber helmut schranz widmet; die beitragenden stellen neben erinnern und aktualisieren auch die frage nach den verschiebungen zwischen den autoridentitäten damals und heute — das heft zeichnet spuren des wandels gesellschaftlicher und literarischer selbstverständnisse in 45 jahren der existenz des projekts auf.



perspektive stellt sich dem mit uns vielleicht unvertrauten kölner publikum mit zwei westdeutschen autorinnen vor, die unsere hefte seit langem nah begleiten und im ruhrgebiet respektive am niederrhein mit eigenen literarischen projekten präsent sind …