di., 21. 10. 2025, köln

HEFTPRÄSENTATION von PERSPEKTIVE # 124 „heli halo“
lesung von lütfiye güzel und silke vogten, moderation ralf b. korte
wann? – 21. oktober um 19:30 Uhr
wo? – in der änderungsschreiberei (weidengasse 22, 50668 köln)
perspektive legt mit p #124
‚heli halo‘ im sept. 2025 ein heft vor, das sich dem vor 10 jahren verstorbenen grazer mitherausgeber helmut schranz widmet; die beitragenden stellen neben erinnern und aktualisieren auch die frage nach den verschiebungen zwischen den autoridentitäten damals und heute — das heft zeichnet spuren des wandels gesellschaftlicher und literarischer selbstverständnisse in 45 jahren der existenz des projekts auf.
perspektive stellt sich dem mit uns vielleicht unvertrauten kölner publikum mit zwei westdeutschen autorinnen vor, die unsere hefte seit langem nah begleiten und im ruhrgebiet respektive am niederrhein mit eigenen literarischen projekten präsent sind …
Silke Vogten, 1966 in Oberhausen geboren, studierte Politikwissenschaften an der Universität Duisburg. Neben ihrer Tätigkeit als Journalistin und seit 2010 als Herausgeberin des Kunstbriefes
Escapade-belles-lettres publiziert sie Lyrik und Erzählungen. Ihr aktuelles Buch
French Exit ist bei Trikont Duisburg 2025 erschienen.