do., 23. 10. 2025, graz

„klang p. wolke“.
ein stimmengewirr aus X Jahren perspektive. eröffnung der soundinstallation für das perspektive-schaufenster im blaettern-literaturbüro
wann? – 23. oktober um 19:30 Uhr
wo? – im blaettern litertaurbüro (gartengasse 28, 8010 graz)
die „klang p. wolke“ ist ca. eine text/sound-installation bzw. vollautomatisch improvisierte lesung mit texten aus X jahren perspektive, zuvorderst arbeiten von helmut schranz, beiträgen rund um die aktion solitude (p #37|38 „herzfehler“) und dem antropofagischen manifest oswald de andrades; und unter verwendung der stimmen von margarethe maierhofer-lischka, stefan schmitzer sowie, as himself, heli schranz.