Geboren 1986 in Speyer, lebt in Stuttgart. Nach Violoncellostudium und Master in mündlicher Kommunikation/Rhetorik erschienen 2023 der Debütroman Beat bei Oktaven und der Debütgedichtband vibrieren in dem wir bei parasitenpresse. Verstreute Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien, darunter Jahrbuch der Lyrik, manuskripte, wespennest.

Sie erhielt zahlreiche Preise und trat mit Lesungen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Luxemburg, Belgien und der Türkei auf. Lesungskonzerte zusammen mit der Perkussionistin Leonie Klein, unter anderem beim Moselmusikfestival und in der Romanfabrik Frankfurt. Ann Kathrin Ast arbeitet auch als Cellistin, Cellolehrerin und Literaturvermittlerin.