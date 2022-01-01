Mario Schemmerl, geboren 1987, lebt in Graz. Er erlernte zunächst einen handwerklichen Beruf und arbeitet seit 2009 in der Pflege, seit 2016 als Diplom-Gesunden- und -Krankenpfleger. Er hat Texte in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien und Kolumnen in der Grazer Straßenzeitung Megaphon veröffentlicht. Unter anderem nahm er an einer Roman-Schreibwerkstatt mit Robert Schindel teil und besuchte die Leondinger Akademie für Literatur. 2023 war er Finalist beim 31. open mike in Berlin und auf der Shortlist bei FM4 Wortlaut. Er hat bereits einige Stipendien erhalten, darunter ein Projektstipendium des BMKOES und den Förderpreis für Literatur der Stadt Graz 2024 für sein Romanprojekt „Sonnenhof“.