Bianca Körner arbeitet als freie Übersetzerin aus dem Englischen sowie als Kursleiterin für Kreatives Schreiben. Sie studierte Germanistik und Romanistik in Dresden, schrieb währenddessen für Studierendenzeitungen und absolvierte im Anschluss mehrere Praktika in der Literaturbranche.

Gedichte schreibt Bianca Körner seit ihrer Jugend, die zunächst in einer Rubrik der Berliner Tageszeitung erschienen, inzwischen in Literaturzeitschriften und Anthologien veröffentlicht werden. 2022 erschien in der make-up-presse der limitierte, handgedruckt Band “Unbenannt ohne nach rechts oder nach links zu sehen”. In der Berliner Literaturszene engagiert sie sich unter anderem ehrenamtlich in der Lettretage und ist seit 2021 als Jurorin für den Ulrich-Grasnick-Lyrikpreis tätig.

Zusammen mit Svenja Tengs hat sie den Poetischen Proberaum, eine neue offene Lesebühne in Berlin-Friedrichshain gegründet.