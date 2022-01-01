Daniel Klaus wurde 1972 in Wiesbaden geboren und wuchs in Niedernhausen im Taunus auf. 1992 machte er in Wiesbaden Abitur und begann anschließend Evangelische Theologie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz zu studieren. In diese Zeit fallen erste Lyrik-Veröffentlichungen in kleineren Literaturzeitschriften. 1996, nach Abschluss des Grundstudiums, wechselte er für das Hauptstudium an die Humboldt-Universität zu Berlin. 1999-2000 folgte ein Auslandsaufenthalt in Paris. In dieser Zeit widmete er sich verstärkt der Literatur. 2001 schloß er sein Studium ab und arbeitet seitdem als freier Autor. Neben regelmäßigen Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften, schreibt er u.a. Kolumnen für die Stuttgarter Zeitung, die taz und die Wochenzeitung Freitag.