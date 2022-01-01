christine zureich

Geboren in New York, aufgewachsen am Bodensee. Zwischen zwei Sprachen. Die Beliebigkeit der Verbindung zwischen Wort und Welt früh erfahren: So heißt das Ding hier und so heißt es also dort. Dieses Es-könnte-aber-auch-ganz-anders-sein ist ein Raum, der sich öffnet, der einen öffnet und neugierig macht.

Nach Stationen in Tübingen, Uppsala, Frankfurt, Saarbrücken, München heute als Autorin, Dozentin, Künstlerin wieder in Konstanz, noch immer mit Worten spielend.