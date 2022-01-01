Sofie Morin, *1972 in Wien, lebt seit 2003 bei Heidelberg, Studienabschlüsse in tierischer Verhaltensforschung und menschlicher Philosophie an der Universität Wien. 2023 erhielt sie für ihren Essay „Am Badeteich der postmodernen Identitätspolitik“ den Heidelberger Autor:innenpreis, 2024 war sie für den Feldkircher Lyrikpreis nominiert und erhielt für die queere Kurzprosa „Flugunfähig“ den Salzburger Erostepost Literaturpreis.Zuletzt erschienene Bücher: 2024: „Liebeleien mit Wuchsformen. Eine translibidinöse Pflanzenkunde“. 2025 folgten drei dialogische Buchveröffentlichungen: „Nachtschatten im Frauenhaarmoos. Phytopoetische Dialoge“ gemeinsam mit Ulrike Titelbach, „Käferfunde. Den Wald herbeireden: gemeinsam“ mit Silke Scheffel und „Frauen lieben lernen“ im Dialog mit 14 deutschsprachigen Autorinnen zu historischen kunstschaffenden Frauen.Auf Instagram @sofie_morin gehen ihr Steine und anderes im Wald #andiePoesieverloren.

