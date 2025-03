PERSPEKTIVE auf der KriLit



Fr. 9. – So. 11. 05. 2025 Brunnenpassage, Brunnengasse 71 (Yppenplatz, 1160 Wien)



lesung aus PERSPEKTIVE #122 „braune zwerge“ beim „tag der literaturzeitschriften“ mit Jasmin HOFFER



Wann? – am Fr., den 09. 05. 2025, 14:45 Uhr



Wo? – Lesebühne bei der Brunnenpassage am Yppenplatz (1160 Wien)