sa., 10. 05. 2025, wien

eine tote am hafen von triest.

ein berliner ex‐kriminaler, der ermittlungen zweiter ordnung anstellt.

eine auftraggeberin, von der offen bleibt, ob sie mensch oder ki ist.

eine agentur in graz für replikate menschlicher empfindungen.



… fluchten in die gegenwelt der poesie boten dem mordopfer jedenfalls keinen schutz.



ralf b. kortes ermittler michael henze stellt beobachtungen von beobachtungen an: auf einer spurensuche zwischen triest, graz und berlin, die ihn vom triestiner hafen in den cyberspace und von gesellschaftstheoretischen erwägungen bis zu den anfängen des genres krimi führt.