fr., 15. 05. 2026, wien

PERSPEKTIVE auf der KriLit 2026
wann? – freitag 15. mai, 14:00 bis 20:00 uhr · samstag 16. und sonntag 17. mai, je 12:00 bis 18:00 uhr
wo? – brunnenpassage, brunnengasse 71, yppenplatz, 1160 wien
ABENDVERANSTALTUNG
„literaturzeitschriften für die Weltverbesserung“
österreichweiter erfahrungsaustausch mit leseproben aus aktuellen ausgaben von PODIUM · perspektive · Tarantel · Brot & Spiele · Zwischenwelt · process*in · mischen · Words & Worlds · Kassiber
wann? – fr. 15. mai · 20:00 Uhr
wo? – a-bib 1080, sanettystr. 2, 1080 wien