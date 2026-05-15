fr., 15. 05. 2026, wien

ABENDVERANSTALTUNG



„literaturzeitschriften für die Weltverbesserung“



österreichweiter erfahrungsaustausch mit leseproben aus aktuellen ausgaben von PODIUM · perspektive · Tarantel · Brot & Spiele · Zwischenwelt · process*in · mischen · Words & Worlds · Kassiber



wann? – fr. 15. mai · 20:00 Uhr



wo? – a-bib 1080, sanettystr. 2, 1080 wien