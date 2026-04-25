sa., 25. 04. 2026, Wien

perspektive auf der Indiebuchmesse Wien



am Samstag, 25. april 2026 von 11-19 Uhr im Albert Schweizer Haus, 1090 Wien (Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien)



Teilnehmende Verlage:

Achse, Amalthea, Edition Atelier, Bibliothek der Provinz, Brandstätter, Braumüller, Buchkultur, Czernin, Droschl, dvb, Elster & Salis, Haymon, Jung & Jung, Jungbrunnen, Klever, Klingenberg, Antiquariat Krikl, Mandelbaum, Milena, mischen, Müry Salzmann, Otto Müller Verlag, Perspektive, Pictopia, Picus, Polente, Promedia, Pustet, Residenz, Resonance, Sonderzahl, Styria, Ueberreuther, Der Apfel, Wasser Publishing, Wieser, Wortweit

