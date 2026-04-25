sa., 25. 04. 2026, Wien

perspektive auf der Indiebuchmesse Wien
am Samstag, 25. april 2026 von 11-19 Uhr im Albert Schweizer Haus, 1090 Wien (Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien)
Teilnehmende Verlage:
Achse, Amalthea, Edition Atelier, Bibliothek der Provinz, Brandstätter, Braumüller, Buchkultur, Czernin, Droschl, dvb, Elster & Salis, Haymon, Jung & Jung, Jungbrunnen, Klever, Klingenberg, Antiquariat Krikl, Mandelbaum, Milena, mischen, Müry Salzmann, Otto Müller Verlag, Perspektive, Pictopia, Picus, Polente, Promedia, Pustet, Residenz, Resonance, Sonderzahl, Styria, Ueberreuther, Der Apfel, Wasser Publishing, Wieser, Wortweit
perspektive auf der Indiebuchmesse Wien