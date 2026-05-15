Geboren am 06. September 1957 in Dortmund. Studium Biologie, Kunsterziehung und Kommunikationsdesign an der Universität Wuppertal (u. a. bei Anna Oppermann und Bazon Brock). Arbeitet als Bildende Künstlerin und Autorin; Ausstellungen (Malerei, Grafik, experimentelle Techniken) im In- und Ausland; private und öffentliche Ankäufe. Seit 2006 literarische Veröffentlichungen, vor allem Lyrik. Mitglied bei der GEDOK (bildende Kunst und Literatur). Marlies Blauth lebt und arbeitet in Meerbusch bei Düsseldorf.