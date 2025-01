herbert j. wimmer

Geboren 1951 in Melk, aufgewachsen in Pöchlarn, lebt in Wien. Er publiziert Romane, Kurzprosa, experimentelle Texte, Essays und Lyrik. Realisationen radiofoner Werke (Hörspiele und Kunstradioproduktionen für Rundfunkanstalten), literatur- und filmkritische Schriften. Mitglied u.a. der Grazer Autorinnen- und Autorenversammlung und der Internationalen Erich-Fried-Gesellschaft.

Fotografische Arbeiten, Zeichnungen, Tuschen, Collagen, Lineamente. Seit 1998 betreibt er das gestisch-expressive Zeichnungsprojekt: THE INFINITE DRAWING, seit 2006 das Projekt THE INFINITE PUZZLE.

Seit 2014 Text- und Tanzperformances, gemeinsam mit der Autorin, Malerin und Butohtänzerin Marion Steinfellner, zuletzt WORT WALD SOUND FOREST 2016 im Literaturhaus Wien.