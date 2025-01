Studium am Institut für Sprachkunst an der Angewandten in Wien. War Mitherausgeber der JENNY Literaturzeitschrift, seit 2016 Literatur-Rezensent (u.a. Fixpoetry.com, Kolik, Literatur und Kritik). Zuletzt: Das Gegenteil von Showdown (Limbus 2020), Nicht noch mal Legenden. Gedichte (edition keiper 2020), nachumahmungen. Gedichte (Aphaia 2022).