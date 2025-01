Philipp Hauser, geboren am 3. Oktober 1992 in Klagenfurt, Kärnten, Österreich. Seit 2011 in Wien lebend. Akademischer Studienabschluss ebenda, 2018.

Er schreibt Lyrik sowie dramatische Texte und arbeitet momentan an einem größeren lyrischen Zyklus sowie einer Theatertrilogie.